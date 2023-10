Da ADI Campania | Circolo Nazionale e Campus Salute l’Obesity Day 2023

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Caserta. Negli ultimi anni l’obesità ha assunto i caratteri di una vera e propria epidemia mondiale. Questa patologia è purtroppo in continua crescita nel mondo occidentale, si calcola che circa il 40% della popolazione italiana è in sovrappeso e laè la regione con il più alto tasso di sovrappeso e obesità in Italia. L’obesità è fattore di rischio per diverse malattie quali: diabete mellito, le iperlipidemie, l’ipertensione, la cardiopatia ischemica, l’insufficienza cardiaca, l’artrosi, la calcolosi della colecisti. Recentemente è stato dimostrato che l’obesità è anche uno dei più importanti fattori di rischio per alcuni tumori. Negli ultimi anni è in rapida crescita anche l’obesità in età infantile che è causa di un aumento dell’incidenza di diabete mellito in questa età. Purtroppo però l’obesità è ancora considerata da molti un problema solo estetico e, ...