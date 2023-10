Cuori 2 | anticipazioni 8 ottobre | torna Agata e avrà una grossa opportunità Delia e Alberto preoccupati

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 5 ottobre 2023)2,: domenica ci sarà la seconda puntata della seconda stagione dell’amatissima fiction, con il 3° e il 4° episodio (se scriviamo “primo” e “secondo”, è ovviamente per la serata). Ecco cosa succederà.2,: primo episodio “Non si può chiudere del tutto” A cosa si riferirà questo titolo così ricco di interpretazioni? Vedremo innanzitutto il rivale del personaggio di Daniele Pecci cominciare ad essere soddisfatto dell’esito dei suoi intrighi. Cesare non gli metterà i bastoni fra le ruote? Buone notizie per(nella foto in basso, la bellissima attrice Gaia Messerklinger), la quale, grazie al già citato Enrico Mosca, riprenderà il suo servizio di infermiera nel noto ospedale torinese dove è ambientato ...