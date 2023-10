Cuadrado | l’Inter ringrazia la Colombia | non convocato in Nazionale!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Laha reso pubblica la lista dei ventisei giocatori convocati in vista dei prossimi due impegni di qualificazioni al Mondiale 2026. Juannon è presente nella lista perché è stato risparmiato echiaramente. CONVOCATI – Juanha recuperato da poco dopo l’infortunio al tendine e ciò nonostante non è stato fortunatamentedallain vista dei prossimi due impegni di qualificazione al Mondiale 2026. La sua Nazionale affronterà l’Uruguay a Barranquilla e l’Ecuador a Quito. Il calciatore resterà ad allenarsi ad Appiano Gentile insieme agli altri giocatori. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...