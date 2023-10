CSOT TCL ha rilevato le macchine di JOLED per la produzione di display

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L'azienda produttrice di pannelli del gruppo TCL starebbe importando dal Giappone i macchinari per lacon stampa a getto di schermi OLED dell'ormai defunta. Obiettivo produrre pannelli già dal 2024....

Dalla serie Xiaomi 14, l'azienda cinese sembra intenzionata ad abbandonare i display Samsung a favore dei più recenti pannelli AMOLED di, specificamente il modello C8 per il Pro. Dettagli ...Il pannello da 98" prodotto da) è comunque lo stesso del C735. Troviamo anche supporto totale per l'HDR (HDR10, HDR10+, Dolby Vision) , anche se sul versante video non bisogna aspettarsi ...

CSOT (TCL) ha rilevato le macchine di JOLED per la produzione di ... DDay.it

JDI annulla l'accordo con HKC per produrre gli OLED eLEAP avmagazine.it - AV Magazine

Già mesi fa si vociferava che Xiaomi avrebbe battuto i bordi sottili da record del display di Apple sull'iPhone 15 Pro con lo Xiaomi 14 Pro, e ora un leaker non solo ha fornito un dato concreto su que ...Ecco tre giganteschi TV con prezzi da 2999 a 4799 euro che, pur non essendo dei top di gamma assoluti, dimostrano come ci si possa godere di un 100 po ...