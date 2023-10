Crosetto assicura | sullUcraina la sinergia con il ministro Tajani e' piena e ottima

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Roma, 5 ott. Leggo oggi su alcuni quotidiani che ieri avrei preso le distanze o addirittura attaccato frontalmente il mio collega degli Esteri e vicepremier, Antonio. Tutto quello da me detto ieri, in ...

Quello che, in realta', ho detto e' che il ministro Tajani ha parlato della decisione politica in merito alla volonta' di fornire ulteriori aiuti allUcraina ha aggiunto. Lo stesso Tajani ha ...Il Presidente ribadisce l'invito e: "Facciamo di tutto affinché sia l'ultima guerra nel mondo. La pace Putin non la vuole, ... Bryansk e Kursk" Ucraina - Russia,: "Nessuno teme la ...

Crosetto assicura: sull’Ucraina la sinergia con il ministro Tajani è ... www.ildomanid'italia.eu

Marzabotto, sindaco denuncia taglio ai fondi per il Sacrario delle vittime Sky Tg24

Lo ha chiarito in una nota il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Quello che, in realtà, ho detto è che il ministro Tajani ha parlato della decisione politica in merito alla volontà di fornire ...Giorgia Meloni ha confermato che l'Italia intende sostenere l'Ucraina, anche con aiuti militari, come si è impegnata a fare in passato. Tuttavia, ha concentrato l'attenzione sulla necessità di 'non sg ...