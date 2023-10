(Di giovedì 5 ottobre 2023) Un portafoglio inpari a 1 miliardo e 233 milioni di euro. È quanto detiene la clientela che effettua operazioni in valute virtuali sul territorio italiano alla fine del secondo trimestre ...

Un portafoglio inpari a 1 miliardo e 233 milioni di euro. È quanto detiene la clientela che effettua operazioni in valute virtuali sul territorio italiano alla fine del secondo trimestre 2023.Con Fineco è possibile investire in azioni in 26 mercati globali, obbligazioni, ETF,e ...aggiornata relativa al singolo fornitore] % di conti di investitori al dettaglio che...

Criptovalute perdono appeal, in calo valore e clienti Agenzia ANSA

Fabriano – Investono in criptovalute e perdono 14mila euro ... RadioGold.TV

Un portafoglio in criptovalute pari a 1 miliardo e 233 milioni di euro. È quanto detiene la clientela che effettua operazioni in valute virtuali sul territorio italiano alla fine del secondo trimestre ...A fine del secondo trimestre 2023, la clientela italiana che opera in criptovalute detiene un portafoglio pari a 1 miliardo e 233 milioni di euro. 895.291 persone fisiche, il 72% dei clienti, hanno un ...