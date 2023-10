Covid | frode mascherine | procura chiede rinvio a giudizio per Irene Pivetti

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il difensore: "Il Riesame si è già espresso, Busto Arsizio non è il Tribunale competente" Ladi Busto Arsizio ha chiesto ilper, al termine dell’inchiesta sullanell’ambito di una compravendita didalla Cina per un valore di circa 35 milioni di euro, durante la pandemia di. L’ex presidente della Camera è accusata diin forniture pubbliche, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio. “Prendiamo atto della richiesta di. Il Riesame si è già espresso: quello di Busto non è il Tribunale competente”, afferma l’avvocato Filippo Cocco, difensore di. La ...

...imprenditori avrebbero messo in piedi un sistema fraudolento approfittando dell'emergenzae ... Per loro le accuse sono, a vario titolo, diin forniture pubbliche, appropriazione indebita, ......le indagini a carico di Irene Pivetti e ne ha chiesto il rinvio a giudizio con l' accusa di... la Only logistics Italia srl, risale alle settimane più drammatiche dell'emergenza, quelle di ...

Truffa mascherine: chiesto il rinvio a giudizio per i sei indagati. VIDEO Reggionline

Truffa ai fondi emergenza covid, coinvolto anche brigadiere, i nomi BlogSicilia.it

Nel 2020 Irene Pivetti e altri imprenditori avrebbero messo in piedi un sistema fraudolento approfittato dell’emergenza Covid e della scarsità di mascherine ... Per loro le accuse sono, a vario titolo ...La procura di Busto Arsizio ha chiesto il rinvio a giudizio per Irene Pivetti, al termine dell'inchiesta sulla frode nell'ambito di una compravendita di mascherine dalla Cina per un valore di circa 35 ...