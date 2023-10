Covid e altri virus in Autunno | cosa c’è da sapere

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 5 ottobre 2023) e quali sono le regole da seguire per proteggersi dal contagio In, irespiratori sono più diffusi a causa delle condizioni climatiche, che favoriscono la trasmissione delattraverso le goccioline respiratorie, i “droplet”. Anche se stiamo vivendo undalle temperature quasi estive, con gli stabilimenti balneari ancora aperti, non dobbiamo sottovalutare la circolazione dei.A sottolineare questo aspetto è il virologo Fabrizio Pregliasco, che – come riportato da SkyTg24 – ha parlato già dell’arrivo dell’influenza stagionale e di una serie di“cugini”, in grado di farci ammalare. Ipiù diffusi in questo periodo sono, dunque, quello dell’Influenza stagionale, ovvero unche colpisce il sistema respiratorio ...