Cos’è il granchio crocifisso | la nuova specie aliena

Leggi su cultweb

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il(Charybdis feriata) è un crostaceo che fa parte di una. Si parla diin riferimento a creature che solitamente si trovano in ambienti molto distanti da quelli in cui viviamo. Ma che, spostandosi da un ecosistema all’altro, per esempio col trasporto navale, possono risultare potenzialmente pericolose per il loro nuovo habitat. Solo un mese fa, per citare una di questealiene, nel mare Adriatico sono comparsi alcuni esemplari diblu. Adesso è il turno del. Il Charybdis feriata, questo è il nome scientifico del crostaceo, soggiorna in acque tropicali e subtropicali, tra Oceano Indiano e Pacifico. Ora è stato ...