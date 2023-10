“Cosa succede a Myrta Merlino” Una marea di voci e ora l’annuncio ufficiale del suo agente

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Sono giorni un po’ particolari per, che da quest’anno conduce Pomeriggio Cinque. Sono tante leuscite fuori sulla conduttrice che sostituisce Barbara D’Urso. Quest’ultima non ha avuto altre trasmissioni da condurre ed è andata prima a Londra e poi a Parigi. Ma ancora non sappiamo esattamentestia facendo efarà soprattutto nei prossimi mesi. Ma tornando all’ex giornalista di La7, adesso a parlare è stato il suo manager. Lui è molto conosciuto, essendo anche l’proprio di Carmelita, infatti parliamo di Lucio Presta. L’uomo è intervenuto sue sulla trasmissione Pomeriggio Cinque, anche perché sono uscite tante indiscrezioni sul conto della donna. E quindi il manager ha voluto prendere posizione ...

Mase il lavoratore decide di non fruire di queste ore in più di permessi retribuiti, 8 ore che corrispondono a una giornata lavorativa A venirci in aiuto ancora una volta è il Ccnl ...AlloraSi verifica un afflusso al pronto soccorso ingestibile che mette in crisi tutto il nostro sistema ospedaliero. I racconti dei giornali si fermano qui, ma la storia prosegue: ...

Putin muove le navi per difendere la flotta in Crimea: cosa succede nel Mar Nero ilGiornale.it

Eredità Berlusconi: perché è esente dalle tasse di successione (e cosa succede a casa Del Vecchio) Corriere della Sera

Tessa Hansen-Smith è una ragazza di 25 anni di Fresno, California, che soffre di una patologia rarissima, condivisa con solamente altre 250 persone al mondo: l'orticaria… Leggi ...Lo spostamento di parte della flotta da Sebastopoli a Novorossijsk potrebbe essere il netto segnale di un indietreggiamento della Russia in tutta l'area del Mar Nero ...