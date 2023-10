Corruzione | inchiesta Roma su tamponi Covid | in 8 a rischio processo**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023), 5 ott. (Adnkronos) - Una presunta corruzione che sarebbe stata messa in atto per lucrare sugli affidamenti alle Regioni dei test molecolari per il. La Procura diha chiuso le indagini di un'che vede indagate 8 persone tra cui un avvocato, Luca Di Donna, e Paolo Narciso, ex vice capo di Gabinetto del ministero della Funzione Pubblica al tempo del governo Draghi. Di Donna in particolare è indagato per il ruolo di ‘'mediatore'' che secondo la Procura avrebbe avuto tra luglio 2020 e giugno 2021, nella fornitura alle Regioni dei test molecolari per il. Obiettivo del ‘patto', secondo i pm Gennaro Varone e Fabrizio Tucci, era quello di ‘'avere informazioni riservate e privilegiate sulla procedura di gara o sui fabbisogni delle Regioni a cui erano destinati i test molecolari, ...