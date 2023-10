Corrsport – Retroscena Osimhen | patto con ADL per il rinnovo | Cosa accadde il 13 agosto

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 5 ottobre 2023)suldicon il Napoli: accordo adsu ingaggio a 10 mln e clausola a 150 valida dal 2024. CALCIO NAPOLI. Il Corriere dello Sport svela unsuldi Victorcon il Napoli. Secondo il quotidiano, il 13ci sarebbe stato untra il nigeriano e De Laurentiis. L’accordo prevedeva l’adeguamento dell’ingaggio a 10 milioni di euro, con prolungamento al 2026. Inoltre sarebbe stata inserita una clausola valida per l’estero di 150 milioni a partire da giugno 2024. Questi i dettagli trapelati adsultrae il presidente De Laurentiis per ilcon il Napoli. Un accordo che però non si è ...