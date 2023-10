Correa ottiene la fiducia | tentativo di riscatto in Marsiglia-Brighton

Leggi su inter-news

(Di giovedì 5 ottobre 2023)finora in Francia ha avuto un impatto uguale ai due anni con l’Inter: nullo. Alle 18.45 si gioca, seconda giornata della fase a gironi di Europa League, e l’attaccante in prestito con diritto disarà di nuovo titolare come sabato contro il Monaco.– LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-4-2): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo; Harit, Veretout, Rongier; Aubameyang, Ndiaye,.In panchina: Ngapandeouetnbu, Ounahi, Vitor Carvalho, Renan Lodi, Meité, Sarr, Nadir, Blanco, Soglo, Caprice.Allenatore: Gennaro Gattuso.(4-2-3-1): Steele; Veltman, van Hecke, Dunk, Lamptey; Dahoud, Gross; March, Ansu Fati, Mitoma; Welbeck.In panchina: Verbruggen, Igor, Webster, Joao ...