Correa | mai una gioia al Marsiglia! Il Brighton rimonta sotto di due

(Di giovedì 5 ottobre 2023)non sta di certo vivendo un’esperienza particolarmente felice al Marsiglia. Dopo un avvio di stagione abbastanza complicato, la squadra francese si è fattare anche in Europa League contro ildi De Zerbi, da 2-0 a 2-2. IN– Che momentaccio per il Marsiglia di Joaquin, fermo al dodicesimo posto in classifica in Ligue 1 a quota 9 punti e reduce da due sconfitte consecutive, questa sera si è fattore in casa daldi De Zerbi in Europa League. Inizio perfetto per i francesi allenati da Gennaro Gattuso avanti 2-0 nel primo tempo grazie alle reti di Mbemba e Veretout rispettivamente al 19? e al 20?. Joaquingioca titolare tutta la sfida, schierato esterno nel 4-4-2 e sostituito all’ora di gioco. Ma ...

Correa protagonista della sessione estiva di calciomercato in casa Inter rischia di stravolgere tutti i piani in attacco. Positivamente, però. La ...

... ad esempio affidando la panchina a Lollo Bernardi cheaveva allenato in campo femminile. Ma ... ma i colpi non sono mancati: Cester Plak, Desirett Madan e Ana Baetriz(detta Bia) dovranno ...CADICE (Spagna) - Il difensore del Cadice Rafael Jiménez Fali , dopo la rete diche aveva accorciato le distanze per l'Atletico Madrid, ha dovuto chiedere la sostituzione al 32' a causa di un problema muscolare. ma al momento dell'infortunio, le telecamere hanno indugiato ...

Correa non ha conquistato il Marsiglia, piovono critiche impietose ... Sport Fanpage

Arnautovic come Correa: “Mai più titolare” CalcioMercato.it

Nella sua esperienza in nerazzurro, Joaquin Correa non ha mai ricevuto grandi attestati di stima da parte dei suoi tifosi, che lo hanno visto lasciare Milano in direzione Marsiglia nell'ultima session ...Zero gol e zero assist in questo avvio di campionato, a Marsiglia sono scontenti di Correa: “Gioca a 2 all’ora, come fai a dribblare ...