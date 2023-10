Coppa Italia Serie C | subito fuori Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe

(Di giovedì 5 ottobre 2023) E’ già calato il sipario sul percorso nelladiC di23 e, rispettivamente eliminate ai trentaduesimi di finale per mano di Lumezzane e Renate. e già costrette ad abbandonare il torneo. La formazione guidata da Francesco Modesto, dopo il pareggio per 2-2, è stata costretta ad arrendersi ai calci di rigore, dove la formazione bresciana si è imposta per 4-1, staccando il pass per il turno successivo. Nei tempi regolamentari, il botta e risposta tra Basso Ricci – capace di portare avanti il Lumezzane nella prima frazione – e il solito Italeng avevano fatto dilatare la sfida ai tempi supplementari. Dopo il nuovo vantaggio bresciano con Righetti, l’23 ha acciuffato il pari con Falleni. Dal ...

Vigili del Fuoco al lavoro Cronaca [ 05/10/2023 ], Picerno - Taranto: l'occasione da non perdere Sport [ 04/10/2023 ]/C: il Brindisi passa il turno, la V. Francavilla perde ...Bene fece, in agosto, il club altoatesino a dare un segnale in occasione dell'esordio stagionale, ina Marassi contro la Samp. In quei giorni Casiraghi sembrava a un passo dalla ...

Prosecco Doc Shockwave3, il Maxi di 90 piedi, per la 12^ volta sarà in scena alla regata più grande del mondo.Il tecnico dell'Avellino, Michele Pazienza, è soddisfatto per il passaggio del turno in Coppa Italia Serie C ottenuto grazie al 3-0 rifilato al Monopoli: "Avevo chiesto ai ragazzi di passare il turno ...