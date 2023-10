Coppa Italia Serie C 2023 24 | il Perugia passa con il Monterosi Il Picerno avanti grazie ai rigori

Per Pescara e Fermana è tempo anche di Coppa Italia di Serie C. Per il Delfino di Zeman, che in campionato punta alla promozione diretta, la Coppa ...

Il tabellone e gli accoppiamenti della Coppa Italia Serie C 2023 / 2024 . Si parte dal primo turno eliminatorio che si svolge in gara unica ad ...

partita Polimnia - Arboris Belli Squadra in casa Polimnia Squadra avversaria Arboris Belli Polimnia e Arboris Belli non vanno oltre il pareggio nell'andata del secondo turno della

Coppa Italia Serie C / Diretta Benevento-Giugliano 7-8 d.c.r., Strega eliminata Ottopagine

CAGLIARI (ITALPRESS) – Prende il via domani, venerdì, la Coppa Europea per Club di Scherma Cagliari 2023 ... in rappresentanza di 14 nazioni diverse. L'Italia potrà contare sulle Fiamme Oro (Alice ...