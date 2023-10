Coppa Italia Lega Pro | il resoconto di Catania-Messina 2-1

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Convince ancora ildi Tabbiani che, dopo la vittoria a Caserta, festeggia anche inbattendo ildi Giacomo Modica 2-1. In rete al 54esimo Bocic ed al 59esimo Sarao. Sarao e Bocic, fotoFcIldi(2-1)rimodulato da Luca Tabbiani per dare respiro alla squadra, diversi i cambi effettuati fra cui un attacco inedito composto da Bocic, Sarao e Marsura. Etnei che da subito si lanciano in attacco: clamorosa la traversa di Deli al terzo minuto, frutto di un passaggio di Bouah che recupera un pallone perso dalla difesa messinese. Ci prova anche Marsura all’ottavo minuto ad impegnare De Matteis ma l’estremo difensore dice ancora no al tiro rasoterra. Si intravede anche il ...

La partita Rimini - Gubbio di Giovedì 5 ottobre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per il primo turno diSerie C RIMINI - Giovedì 5 ottobre 2023 , si gioca Rimini - Gubbio , match valido per il primo turno delladi Serie C . Calcio di inizio previsto per le ore 20:45 . Questa ...Un bel Faenza annichilisce lo Sparta Castel Bolognese e si assicura il passaggio al turno successivo della. La squadra biancoazzurra ha affrontato il match allo stadio "Bruno Neri" con grande determinazione facendo dimenticare il passo falso nella partita precedente a Solarolo squadra che, ...

Ancora pochissimo spazio per il centrale difensivo prelevato dall'Aarhus la scorsa estate con le migliori intenzioni, non sarebbe centrale al progetto di Inzaghi ...Non solo acquisti in entrata, durante la sessione estiva la Lazio si è mossa anche in uscita, andando a piazzare tutti quei giocatori che avevano necessità di cambiare aria per ...