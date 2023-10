Coppa Davis | Sinner | “A Malaga ci sarò Possiamo vincere”

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il nuovo numero 4 del mondo, fresco vincitore dell’Atp 500 di Pechino, Janniktorna a parlare della, dopo il forfait di inizio settembre che tanto ha fatto discutere. “Aci– promette il campione azzurro in un’intervista al Corriere della Sera -. A me la dimensione della squadra, quella sensazione di Italia con la maglia azzurra, piace. Abbiamo la panchina lunga e tante scelte diverse anche per il doppio. Lasi può”.ammette di essere “contento di come mi sono allenato dopo gli Us Open. Non è che in due settimane ti inventi niente, eh, voi il lavoro non lo vedete ma c’è: giornate lunghissime, tra campo e palestra, io mi sento bene solo se alla fine sono stanco morto, perché vuol dire che mi sono ...