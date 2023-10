Copernicus | settembre 2023 il più caldo della storia | lo studio

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 5 ottobre 2023) (Adnkronos) – Il mese diè stato il piùmai registrato a livello globale, con una temperatura media dell'aria in superficie di 16.38°C, 0.93°C al di sopramedia didel periodo compreso tra il 1991 e il 2020 e 0.5°C al di sopratemperatura del 2020, il precedentepiù. E' quanto segnala il Servizio per il Cambiamento Climatico diClimate Change Service – C3S), implementato dal centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per contoCommissione europea con il finanziamento dell’Ue. Il mese di– avverte C3S – è stato il mese più insolitamente ...