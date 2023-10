Controllo della spesa sanitaria pubblica | rinnovato l’accordo Regione Puglia-Guardia di finanza Ieri la firma

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Sottoscrittamattina presso la Presidenzala convenzione tra-Assessorato alle Politiche per la Salute e il Comando Regionalediper rinnovare la collaborazione, al fine di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto degli illeciti a tutela del Bilancio regionale in materia di. Si tratta di una collaborazione per lo sviluppo sinergico di attività diin particolare su ticket e prestazioni sanitarie, in atto già dal 2011 e oggi rinnovata. La convenzione è ...