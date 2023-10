Controllo del territorio a Pianura | 90 persone Identificate

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 5 ottobre 2023)del90, contestate 16 violazioni del codice della strada e inosservanze varie Lunedì, gli agenti del Commissariato die personale della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio straordinario didel. Gli operatori, nel corso dell’attività, hanno identificato 90, di cui 29 con precedenti di polizia, controllato 46 veicoli e contestato 16 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo, mancanza dei documenti di circolazione e di guida, per inosservanza della normativa prevista per la circolazione di veicoli immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, guida con patente ...