Controffensiva a perdere

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Mi pare che laucraina si trascini senza risultati. Se è così, la domanda è: ma non era prevedibile? Era necessario mandare al macello migliaia di ucraini? Perché lo hanno fatto? Ugo Speranzeivia email Gentile lettore, l’offensiva è cominciata quattro mesi fa e di fatto è terminata. Ciò che vediamo ora è una finzione: sono solo “normali” operazioni di guerra. Il grande sforzo degli ucraini e della Nato è approdato al nulla assoluto. I ricercatori dell’Università di Harvard hanno calcolato che Kiev ha riconquistato 41 km quadrati di terreno, ma i russi ne hanno strappati altri 90. Adesso sono arrivati i carrarmati americani Abrams, ma non faranno alcuna differenza. Tutti gli esperti indipendenti avevano avvertito che pensare di vincere senza copertura aerea e in inferiorità di uomini e mezzi era una follia. Secondo Marina Miron, esperta del King’s ...