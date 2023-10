Continua a crescere la sharing mobility Più mezzi | più servizi | più fatturato

Leggi su formiche

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L’inizio del 2023 ha portato profondi cambiamenti nel mercato della mobilità condivisa in Europa e in Italia. Un mercato che sta trovando nuovi modi per soddisfare la crescente domanda nel trasporto flessibile. Prova ne sia il trend positivo che nel 2022 ha caratterizzato lanel nostro Paese. Il numero dei noleggi totali dei veicoli è cresciuto del 41% rispetto al 2021 per un totale di circa 49 milioni di viaggi. In aumento anche il numero deiattivi nelle nostre città, passati da 190 a 211, e il numero eia disposizione salito da 89 mila a 113 mila. Il 95% della flotta in condivisione è a emissioni zero. Anche ilè in crescita, superando i 178 milioni di euro, con un incremento del 38% rispetto all’anno precedente. Milano, poi, è la terza città in Europa per ...