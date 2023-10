Conference League | la Fiorentina acciuffa il pareggio in extremis con il Ferencvaros

Firenze, 5 ott. - (Adnkronos) - La Fiorentina pareggia 2-2 con il Ferencvaros in un match della seconda giornata del gruppo F di Conference League ...

Il video con Highlights e gol di Fiorentina-Ferencvaros 2-2, match valevole per la seconda giornata del girone F della Conference League 2023 / 2024 . ...

Fiorentina e Ferencvaros pareggiano 2 - 2 a Firenze in una partita della seconda giornata del gruppo F di Conference League . Gli ungheresi hanno ...

Firenze, 5 ott. - (Adnkronos) - Seconda partita e secondo pareggio per 2-2 per la Fiorentina nel gruppo F di Conference League . Al 'Franchi' i viola ...

: tutti i risultati della seconda giornata del giovedì sera europeo oltre a alla Fiorentina Si è giocata la seconda giornata delle di. Di seguito tutti i risultati. ...AGI - La Fiorentina ha pareggiato 2 - 2 i n rimonta con il Ferencvaros nel girone F di Europa, conquistando il secondo punto in altrettante partite. Al Franchi i viola erano andati sotto per le reti magiare di Varga al 35mo e Cisse' al 50mo. Poi Barak ha accorciato le distanze al 66mo ...

Europa e Conference League 2023/24 - Diretta Sky e NOW 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti Digital-Sat News

Besiktas-Lugano 2-3: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Firenze, 5 ott. - (Adnkronos) - Seconda partita e secondo pareggio per 2-2 per la Fiorentina nel gruppo F di Conference League. Al 'Franchi' i viola sono bravi a rimontare il doppio svantaggio contro ...Il tecnico viola ha analizzato la prestazione della sua squadra dopo il pareggio interno arrivato in rimonta contro il Ferencvaros ...