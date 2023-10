Conference League | i risultati della seconda giornata

Segui con noi Fiorentina - Ferencvaros , sfida valida per la seconda giornata di Conference League . In palio punti fondamentali per entrambe le ...

Firenze, 5 ott. - (Adnkronos) - Seconda partita e secondo pareggio per 2-2 per la Fiorentina nel gruppo F di Conference League . Al 'Franchi' i viola ...

AGI - La Fiorentina ha pareggiato 2 - 2 i n rimonta con il Ferencvaros nel girone F di Europa, conquistando il secondo punto in altrettante partite. Al Franchi i viola erano andati sotto per le reti magiare di Varga al 35mo e Cisse' al 50mo. Poi Barak ha accorciato le distanze al 66mo ...La Fiorentina si sveglia tardi ma riesce a evitare il ko interno col Ferencvaros nella seconda giornata di. Al Franchi finisce 2 - 2, grazie a una clamorosa rimonta dei viola completata in pieno recupero con il sigillo di Ikoné . Le pagelle della Viola, cosa ha funzionato e cosa no nella ...

Europa e Conference League 2023/24 - Diretta Sky e NOW 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti Digital-Sat News

LIVE TMW - DIRETTA CONFERENCE LEAGUE (18.45): non si è sbloccato ancora nessun risultato TUTTO mercato WEB

La Fiorentina impatta 2-2 contro gli ungheresi del Ferencvaros. Nel secondo turno dei gironi di Conference League, la Fiorentina non va oltre il 2-2 contro il Ferencvaros, ma è un risultato che può ...Ecco tutti i risultati della seconda giornata dei gironi di Europa Conference League 2023/24. La spunta l’Aston Villa, pari Lille Va negli annali anche la seconda giornata dei gironi di Europa ...