Conference League | Fiorentina - Ferencvaros 2 - 2

Serata positiva in campo europeo per le squadre italiane. Dopo la bella vittoria dell’Atalanta sul campo dello Sporting, si sono disputate altre ...

Segui con noi Fiorentina - Ferencvaros , sfida valida per la seconda giornata di Conference League . In palio punti fondamentali per entrambe le ...

Il Ferencvaros è in vantaggio per 1 - 0 sulla Fiorentina alla fine del primo tempo del match valido per il gruppo F di, in corso di svolgimento allo stadio 'Franchi' di Firenze. A decidere sin qui l'incontro il gol di Varga al 25'.FIRENZE - Brivido per la Fiorentina nella seconda giornata della fase a gironi di. Al Franchi i viola riacciuffano il Ferencvaros a pochi minuti dalla fine: ungheresi avanti nel primo tempo con Varga, poi nella ripresa il raddoppio di Cisse. La Viola la riapre ...

La Fiorentina non riesce a trovare la prima vittoria in Conference League. La squadra di Italiano, dopo il pareggio contro il Genk, ha ospitato il Ferencvaros nel match valevole per la seconda ...Sotto di due gol, la Fiorentina rimonta il Ferencvaros nel recupero con Ikone: la viola si sveglia troppo tardi ...