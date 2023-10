Condò | «Thuram gioca come Dzeko e segna come Lukaku | 7 5!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 5 ottobre 2023)si esprime su, che contro il Benfica ha realizzato il gol del decisivo 1-0. L’Inter è prima nel girone di Champions League con 4 punti NON ACCONTENTARSI ? Paolonel suo podcast sulla seconda giornata della Champions League parla dell’Inter e di: «L’Inter non deve accontentarsi della qualificazione, ma puntare con forza al primo posto del girone. L’Inter è la più accreditata delle nostre candidate in Champions League.nasce a Parma nell’agosto del 1997 e posso dirlo di averlo visto in fasce, perché seguivo il Parma in quell’epoca.si sedeva in Piazza Gariboldi, ordinava la colazione ad un bar, sfogliava il giornale con la mano destra, mentre con la sinistra dondolava la carrozzina. Ascesa di Marcus che mi rallegra, il concetto di figlio d’arte ...