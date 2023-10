Condannato e benemerito. Berlusconi nel Famedio tra Manzoni e Valiani

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il 2 novembre il nome di Silvio, assieme a quelli di altri tredici personaggi “illustri”, sarà iscritto nel Pantheon del Cimitero monumentale di Milano. Lo ha deciso ieri pomeriggio la Commissione consultiva del Comune per le onoranze al, accogliendo in maniera bipartisan la proposta avanzata dal gruppo consiliare di Forza Italia. L’ex premier Silvioammesso nella cripta deltra i cittadini milanesi illustri. Lo ha deciso il Comune Che la richiesta sarebbe stata accolta lo aveva lasciato intendere già in mattinata il sindaco Giuseppe Sala. Interpellato sulla questione, aveva risposto ai cronisti: “Credo che sia qualcosa su cui ci possa essere convergenza abbastanza generalizzata, se dobbiamo litigare o discutere su tante questioni magari facciamolo su altre”. A qualcuno che ...