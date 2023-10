Condannato a 4 Anni e 4 Mesi per Minacce e Violenza nei Confronti della Convivente

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Chieti - Un uomo di 44è statoa una pena di 4e 4di reclusione in seguito a un processo con rito abbreviato presieduto dal giudice Andrea Di Berardino presso il Tribunale di Chieti. Le accuse contro di lui includevano l'induzione alla prostituzione, maltrattamenti in famiglia, tentataprivata erivolte alla suamore uxorio. In aggiunta alla pena detentiva, è stato anchea risarcire la parte civile con un importo di 500 euro e squalificato per cinquedai pubblici uffici. Il procuratore Giampiero Di Florio aveva richiesto una condanna a quattroper l'imputato. L'uomo è stato accusato di aver costretto la suaa ...