Concorso Università Tor Vergata | Bando per Laureati

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Presso l’di Tor Vergara, a Roma, è stato annunciato unPubblico finalizzato alla selezione di 1 professore di seconda fascia nel settore concorsuale 06/I1, relativo a, Radioterapia e Neuroradiologia. Questoè aperto per il Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione. Con il decreto rettorale numero 2268 del 26 settembre 2023, è stata avviata una procedura comparativa in conformità all’articolo 18, commi 1 e 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e le relative modifiche ed integrazioni. Tale procedura ha lo scopo di selezionare un professore universitario di ruolo di seconda fascia per il Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’degli Studi di Roma “Tor”, specificamente nel settore concorsuale 06/I1, relativo a Diagnostica per Immagini, ...