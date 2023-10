Concorso Inps 2024 | Come Prepararsi alle Prove

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il tanto attesoper diplomati, inizialmente previsto per la fine del 2023, è stato posticipato al. L’Istituto ha reso noto attraverso un comunicato che, riguardospeculazioni online sulla possibile pubblicazione imminente di un bando per diplomati, non erano in programma nuovi bandi nel prossimo futuro.: quello che sappiamo Pertanto, la notizia è confermata: il processo di selezione verrà avviato solo nel prossimo anno. È bene sottolineare che questoè destinato all’assunzione di 585 diplomati per la posizione in area B con un contratto a tempo indeterminato. Anche i laureati avranno l’opportunità di partecipare (lo vedremo più in basso). In un’epoca in cui trovare stabilità lavorativa è diventato una vera e ...