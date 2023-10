Concorso ATA ex Lsu | è tempo di valutazione titoli | graduatorie ed esclusioni Supplenze fino alle assunzioni

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Proseguono le operazioni delATA ex Lsu, per il quale i candidati hanno potuto presentare domanda entro l'8 settembre. Si tratta della terza procedura assunzionale a seguito dell'internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole. Per tale finalità sono stati accantonati oltre 11mila posti di collaboratore scolastico. L'articolo .