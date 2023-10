Concorso APSS di Trento | Bando per Dirigenti in Psichiatria

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Presso l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari () diè stato avviato unPubblico, basato su esami, al fine di selezionare candidati per la copertura di posizioni di Dirigente Medico a tempo indeterminato nel campo della. Si comunica con ufficialità che è stato aperto unpubblico, basato su esami, per l’assunzione a tempo indeterminato nel ruolo professionale di Dirigente Medico, con un focus specifico sulla disciplina di. Questa iniziativa è stata avviata in conformità alla determinazione emanata dalla direttrice del Dipartimento delle Risorse Umane, identificata con il numero 1131/2023 e datata 12 settembre 2023, ed è riferibile al codice CD 26/23. Questorappresenta un’opportunità di ...