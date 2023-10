Con progetto Lenovo le scatole dei PC promuovono attività Stem

(Di giovedì 5 ottobre 2023) (Adnkronos) – Trasformare le confezioni dei dispositivi in una risorsa didattica e creare interesse nelle materie, promuovendo uno spirito creativo negli studenti. E' l'obiettivo del#Waste2Wonder, lanciato da, una iniziativa aperta a tutte le scuole nella regione EMEA (Europe, Middle East, Africa), comprese quelle italiane. Si tratta di una idea che parte dall’esperienza diretta, che trasforma il disimballaggio di un dispositivodiventa un viaggio alla scoperta delle materie, dal momento che insieme all'hardware lo studente ha anche l’opportunità di apprendere i fondamenti di come vengono prodotti i dispositivi elettronici. Scannerizzando il QR code, si avvia un percorso di conoscenza: gli studenti vengono invitati a ritagliare lungo la confezione interna e seguire un ...

Un dibattito per capire come sostenere le filiere di gestione dei rifiuti nel produrre valore, con esempi di economie circolari: è questa la modalità ...

Saipem, si legge in una nota della societa', collaborera'ADNOC per "continuare a focalizzare l'attenzione delsulla tutela della biodiversita' e sulla gestione responsabile dell'...Si tratta - spiega la nota - "del terzodi questo tipo della società leader nel Sud Italia per la distribuzione organizzata,oltre 500 supermercati diretti e affiliati presenti in Puglia,...

Digitalizzazione della PA: oltre 30 gli interventi realizzati da AgID ... AgID

A scuola equipe a supporto degli studenti con Dsa: il progetto pilota dalla Calabria Orizzonte Scuola

Maxi contratto per il gruppo italiano di Fabrizio Di Amato. La controllata Tecnimont lavorerà sull’unità di trattamento gas, tre sezioni di recupero zolfo, le relative utility e offsite, nonché sulle ...9 OTTOBRE 2023 ore 21.15 Lunedì 9 ottobre, Casa del Contemporaneo parte con la stagione 2023-24, accendendo le luci, in simultanea, ...