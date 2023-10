"Sono affermazioni inaccettabili quelle che ho letto. Il bus non è caduto perchè 'c'era un buco' di un metro e mezzo nel guardrail. Quel buco è un varco di sicurezza, di servizio, previsto dal ...... come quelli relativi alla velocità, alla posizione e alla frenatura, che restano salvati in cloud per sei mesi e messi a disposizione in tempo reale deldi". Lo spiega sempre Massimo ...

Comune Venezia, 'Buco' nel guardrail E' varco di servizio' La Prealpina

Il Comune di Venezia si scaglia contro i giornali e l'ipotesi che il pullman sia caduto perché c'era un interruzione nella protezione ...L’autobus è precipitato, ma “non è caduto perché ‘c’era un buco’ di un metro e mezzo nel guardrail. Quel buco è un varco di sicurezza, di servizio, previsto dal progetto originario del manufatto“. L’a ...