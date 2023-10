Como Vs Cremonese | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I lariani per continuare nel loro sogno chiamato playoff, i grigiorossi per risalire la classifica.Vssi giocherà domenica 8 ottobre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Senigallia.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani sono la sorpresa di questo campionato avendo conquistato 14 punti in sette partite, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La squadra di Longo non si accontenta e vuole continuare su questa strada per agguantare i playoff. I grigiorossi speravano in un inizio migliore, visto l’ ambizione di ritornare immediatamente in A. Invece hanno faticato più del previsto, ma l’ arrivo di Stroppa sembrano aver cambiato marcia. Nell’ ultimo turno si sono dovuti arrendere alla capolista ...