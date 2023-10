Come sta Fedez? Chiara Ferragni rompe il silenzio per la prima volta

(Di giovedì 5 ottobre 2023) 'Vi leggo e vi sono grata' ha scritto l'influencer che la scorsa settimana era tornata d'urgenza da Parigi per stare vicina al marito. Anche la sorella Valentina ha annullato tutti gli impegni in ...

Tutti gli aggiornamenti sull'operazione e il ricovero di Fedez L'articolo Come sta Fedez? Tutti gli aggiornamenti sull’operazione proviene da ...

Fedez come sta? A rompere il silenzio sulle condizioni del rapper, ancora ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, ci pensa la moglie ...

Fedez come sta? A rompere il silenzio sulle condizioni del rapper, ancora ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano per alcune ulcere ...

Il nuovo horror L’esorcista – Il credente , sequel dell’originale film del 1973 diretto da David Gordon Green, fa paura come il primo film? Questa è ...

Artifact , l'applicazione nataaggregatore di notizie dai creatori di Instagram , sitrasformando in un vero e proprio social network. La novità più recente, disponibile sia per iOS che per Android, è la possibilità di ......nei suoi confronti e Manuela risponde che è parte del suo carattere chiedere scusa se qualcuno... Erica gli ha chiesto se c'era già un'attrazione nei suoi confronti o se la vedeva piùun'amica.

Come sta Fedez Chiara Ferragni risponde dall’ospedale: «Meglio» Corriere della Sera

Fedez come sta Chiara Ferragni all'uscita dall'ospedale cancella il mistero: «Meglio, grazie» leggo.it

Con i riflettori puntati sul marito e sulla sua salute, il silenzio social di Chiara è più forte di mille parole ..."Vi leggo e vi sono grata", ha scritto Chiara Ferragni su twitter aggiungendo l’emoticon delle mani giunte circondata da due cuori. Un messaggio breve e conciso che ha scaldato il cuore dei fan in ...