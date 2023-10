Come me lo ricordavo La Bernardini de Pace guarda Belve e lo umilia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Nell'ultima puntata diè andata in onda l'intervista all'attore Raoul Bova e la conduttrice, Francesca Fagnani, scavando nella sua vita ha ripercorso gli anni della separazione da Chiara Giordano e gli attriti con la madre, la suocera AnnamariaDe, noto avvocato divorzista. E proprio a lei gli speaker di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, hanno chiesto un parere sulle dichiarazioni dell'attore nei suoi riguardi. Così la De: “Me lopiù allegro e vivace, ieri sera mi è sembrato troppo buono”. Quanto alla lettera sul “genero degenerato”, l'avvocato ha negato che fosse rivolta a Bova: “Tutti hanno pensato fosse diretta a lui, in realtà non lo era: la scrissi un anno prima, in un format per il quale c'era una lettera ad ogni componente della famiglia. Ho testimoni: ...