(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il nuovono in, Giancarlo Maria Curcio, ha consegnato le lettereal presidente Gustavo, in un evento che si è svolto presso la sede del governo. In un ...

Il nuovoitaliano in, Giancarlo Maria Curcio, ha consegnato le lettere credenziali al presidente Gustavo Petro, in un evento che si è svolto presso la sede del governo. In un precedente ...... alle 10 , all'interno della chiesa di via Mazzini saranno pronunciati gli interventi ufficiali da parte del sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti , dell'della...

Colombia: ambasciatore d'Italia presenta le credenziali a Petro Agenzia ANSA

Fernando Botero, aperta la camera ardente a Pietrasanta Agenzia ANSA

Aperta alla chiesa di Sant'Antonio Abate a Pietrasanta (Lucca) la camera ardente per l'artista colombiano Fernando Botero, morto il 15 settembre scorso e che sarà sepolto il 7 ottobre - giornata di lu ...Il nuovo ambasciatore italiano in Colombia, Giancarlo Maria Curcio, ha consegnato le lettere credenziali al presidente Gustavo Petro, in un evento che si è svolto presso la sede del governo. (ANSA) ...