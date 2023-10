Clima | lo studio di Copernicus | è stato il settembre più caldo di sempre

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ilte Change Service (C3s), l'osservatoriotico dell'Unione Europea, ha pubblicato un rapporto in cui si evidenzia come ilappena trascorso siail piùdi. La temperatura superficiale media dell'aria è stata di 16,38 gradi, 0,93 gradi superiore alla media dello stesso mese degli anni 1991-2020 e di 0,5 gradi superiore al precedente record del 2020.

Migliorano Roma e Milano, peggiorano Torino e Bologna Il sito iLMeteo.it ha analizzato per Il Corriere della Sera le città italiane secondo 14 indicatori che caratterizzano il clima

«Siamo tutti Greta» dà voce a chi vive nei luoghi meno raccontati. E spesso sono le donne che sentono maggiormante il peso degli impatti dei cambiamenti climatici. Di Elisa Palazzi