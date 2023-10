Claudio Roma a ruota libera su Varrese | “Molto furbo e poco guru”

È andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello . Come di consueto, il padrone di Casa, Alfonso Signorini, ha accolto il pubblico in studio e ...

Qualche fan di Nikita Pelizon non ha preso bene la battuta di Antonella Fiordelisi Cattelan attacca Belen per la mancata ospitata, ...

Commenta per primo Come riporta Il Corriere dello SportRanieri, in vista del match di domenica contro la, è orientato a dare fiducia dal primo minuto a Scuffet in porta, Prati a centrocampo e Oristanio in attacco....stati conquistati da Panatta nel 1975 a Stoccolma (Grand Prix Super Series AA) e nel 1976 a(... SeguonoPistolesi, 19 anni e 7 mesi; e Lorenzo Musetti che quest'anno ad Amburgo ha vinto all'...

Claudio Roma - Signorini, polemica al Grande Fratello Io Donna

Prima bestemmia al Gf A rischio Claudio Roma, che si è arrabbiato ... Dire

Si avvicina la prossima giornata di campionato: il Cagliari continua nella preparazione dell'incontro di domenica con la Roma di Mourinho.Sarà un’occasione anche per migliorare numeri stagionali - finora 3 gol in campionato e 1 in Europa League - soprattutto il record che ha resistito a due cambi di maglia, partendo all’Everton e ...