Classifica Atp | Jannik Sinner è quarto e insegue le Finals di Torino

(Di giovedì 5 ottobre 2023)diventa il numero 4 del ranking Atp. L’azzurro, 22 anni, dopo il trionfo nel torneo Atp di Pechino (leggi qui) sale dalla settima alla quarta posizione con un balzo che verrà certificato dalla nuovadi lunedì 9 ottobre.salirà a 4875 punti, lasciandosi alle spalle il greco Stefano Tsitipas (4615), il danese Holger Rune (4605) e il russo Andrei Rublev (4515).i Big Three A completare la top ten, lo statunitense Taylor Fritz (3955), il norvegese Casper Ruud (3605) e il tedesco Alexander Zverev (3450).si trova ai piedi del podio, attualmente fuori dalla sua portata. Al terzo posto c’è Daniil Medvedev, con 7490 punti dopo la finale persa a Pechino. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, battuto dain ...

Jannik Sinner è nella storia del tennis italiano . L'altoatesino ha battuto Carlos Alcaraz in semifinale a Pechino, accedendo così all'ultimo atto ...

Il balzo in avanti dell'azzurro dopo il trionfo a Pechino Jannik Sinner diventa il numero 4 del ranking Atp. L’azzurro, 22 anni, dopo il trionfo ...

La classifica viene stilata sui risultati ottenuti nelle ultime 52 settimane: i punti ottenuti in un torneo hanno validità per quel determinato ...

...sfida contro Francis Tiafoe al secondo turno e scalando momentaneamente tre posizioni in... Il n°59, però, non si scoraggia: prima tiene la battuta a zero, portandosi sul 3 - 2, poi con ...Leggi anche Sinner vince torneo di Pechino, quanto guadagna oggi Jannik Jannik Sinner, ranking eFinals: la nuovaSinner, Binaghi incorona Jannik: "Destinato ad essere il numero 1"

Sinner, i primi passi sui rossi dei Faggi dove iniziò la scalata al ranking Atp La Stampa

3 ATP) in Finale. Affermazione significativa quest’ultima ... che a 22 anni ha potuto anche festeggiare la conquista della quarta posizione nella classifica mondiale, andando a eguagliare il miglior ...La vittoria all'Atp 500 di Pechino ha fatto volare l'altoatesino in classifica: ora occupa il quarto posto del ranking, eguagliato il primato italiano di Panatta ...