Ciro Marino | editore Wojtek | “C’è nuovo fermento circa le case editrici napoletane”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il nome della casa editrice dirimanda alla Storia e in particolare alla Seconda Guerra Mondiale quando soldati polacchi adottarono, un cucciolo di orso bruno siriano, e si presero cura di lui durante il loro viaggio in Palestina, improvvisando un biberon con cui nutrirlo con una bottiglia di vodka. Da allora l'orso divenne la mascotte dell'esercito e considerato in Polonia un vero e proprio beniamino, alla stregua di altri grandi eroi nazionali. La casa editrice e libreriaè stata fondata nel 2018 da Valeria Romano ea Pomigliano d’Arco (NA) in piazza Giovanni Leone. La libreria ospita e promuove gruppi di lettura, corsi di scrittura e inoltre, estemporanei ma costanti, incontri, dialoghi e scontri. L'articolo proviene da '900 Letterario ...

... Accardi, Dee Gavazzi in difesa; Carella, Izzillo, Risolo, Macca e Biondi in mezzo al campo; Zuppel e Polidori in attacco. L'allenatore del Brindisi,Danucci, che due giorni fa ha ...Allenatore:Danucci. Reti: al 45 pt Ganz S. (Brindisi) . Ammonizioni: 23' st Gavazzi (F), 26' ... (Virtus Francavilla), al 34 st DeD. (Virtus Francavilla). Descrizione gol: al 44 vantaggio ...

Il congresso confederale UGL elegge Ciro Marino presidente RaiNews

Embraco, la beffa dei fratelli ex operai: uno prende la ... torinocronaca.it

via Ciro Menotti, via del Commercio, via delle Pinete, via Firenze, via Luigi Cadorna, via Marco Polo e viale XX Settembre, a Marina di Carrara. Gli utenti interessati previsti sono oltre duemila.La decima edizione del concorso “Venere d’Italia” 2023, concepita dal fotografo partenopeo Pietro Cortese, ha acclamato vincitrice Denise Martino, diciassettenne studentessa calabra, di statura alta ( ...