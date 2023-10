Ciro Marino | editore Wojtek | “C’è nuovo fermento circa le case editrici napoletane”

Leggi su 900letterario

Il nome della casa editrice dirimanda alla Storia e in particolare alla Seconda Guerra Mondiale quando soldati polacchi adottarono, un cucciolo di orso bruno siriano, e si presero cura di lui durante il loro viaggio in Palestina, improvvisando un biberon con cui nutrirlo con una bottiglia di vodka. Da allora l'orso divenne la mascotte dell'esercito e considerato in Polonia un vero e proprio beniamino, alla stregua di altri grandi eroi nazionali. La casa editrice e libreriaè stata fondata nel 2018 da Valeria Romano ea Pomigliano d'Arco (NA) in piazza Giovanni Leone. La libreria ospita e promuove gruppi di lettura, corsi di scrittura e inoltre, estemporanei ma costanti, incontri, dialoghi e scontri.