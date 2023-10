... l'ex assistente e factotum di Gina, deceduta lo scorso gennaio a 95 anni, accusato didi incapace per aver sottratto beni dal patrimonio dell'attrice tra il 2013 e il ...E' stata fissata per il 13 novembre la sentenza del procedimento che vede imputato, Andrea Piazzolla, l'ex collaboratore di Ginaaccusato didi incapace per avere sottratto beni al patrimonio della attrice tra il 2013 e il 2018. Per l'imputato la Procura di Roma ha chiesto una condanna a 7 anni e ...

Circonvenzione Lollobrigida, sentenza fissata il 13 novembre La Sicilia

Sentenza Circonvenzione Lollobrigida: data fissata il 13 novembre Tendenzediviaggio

E' stata fissata per il 13 novembre la sentenza del procedimento che vede imputato, Andrea Piazzolla, l'ex collaboratore di Gina Lollobrigida accusato di circonvenzione di incapace per avere sottratto ...Perché l’eventuale condanna di Andrea Piazzolla per circonvenzione di incapace ai danni della Lollobrigida, non consentirà a Javier Rigau di ...