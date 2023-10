Cina | mistero del sottomarino nucleare affondato | “55 morti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Nonostante le smentite di Pechino, l'intelligence britannica parla di numerose vittime tra l'equipaggio Tra, analisi e rapporti di stampa, la vicenda delcinese è una “brutta notizia” per l’Indo-Pacifico. Lo scrive The EurAsian Times, sottolineando come i sottomarini nucleari siano “vulnerabili” in caso di incidente sott’acqua che provochi una perdita e come nella storia siano diverse le ragioni di incidenti che vedono coinvolti sottomarini a propulsione, anche se molti sono legati a reattori nucleari con tanto di perdita radioattiva. La, sostiene la stampa di Nuova Delhi, ha smentito le notizie del presunto affondamento, ma se l’incidente fosse davvero avvenuto c’è il problema della “perdita” che può avere “conseguenze gravi, compresa la contaminazione delle ...