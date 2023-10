(Di giovedì 5 ottobre 2023) Parigi sta vivendo una massiccia infestazione ma l'insetto ematofogo è diffuso in tutto il mondo: tutto quello che c'è da sapere

Ladel letto e i rischi per la salute Ladel letto è un insetto notturno, che trova ... Le punture lascianosegni piccoli e rossi sulla pelle e possono provocare prurito. Ma al di là ...I fenomeni degli ultimi anni, come la diffusione dellaasiatica, la siccità, le gelate primaverili e le alluvioni che hanno colpito ampie aree ... scendendo al di sotto400 grammi giornalieri ...

Cimice dei letti: che cosa è, come si riconosce, conseguenze e cure Vanity Fair Italia

La Francia vuole mettere a punto una legge contro le cimici dei letti Internazionale

Tuttavia la relazione dell’uomo con la cimice dei letti – come spiega una monografia firmata veterinario Paolo Masini per l’Istituto zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise - «è antica e risale agli ...Allarme cimici a Parigi. Aumentano gli appelli al governo francese per arginare quella che sta prendendo i contorni di un’emergenza di sanità pubblica, l’invasione delle “punaises de lit”.