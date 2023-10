Cicciobello ispirato a Osimhen | la nota del Napoli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con riferimento alla notizia, apparsa su numerosi siti di informazione online, relativa all’imminente immissione in commercio di un gioco per bambini denominato “Bomber” – bambola che riproduce le fattezze del giocatore Victor, ritratto con indosso una divisa chiaramente riferibile alla maglia da gioco della prima squadra del Club – la SSCN precisa trattarsi di prodotto non ufficiale, la cui realizzazione non è stata in alcun modo autorizzata dal Club. La Società si è pertanto attivata per tutelare i propri interessi nelle opportune sedi”. Questa ladelin merito al un gioco per bambini denominato “Bomber”, la bambola che ha le sembianze dell’attaccante nigeriano prodotta e messa in commercio al prezzo di 70€ da Giochi ...