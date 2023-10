Cicciobello Bomber del Napoli | dove comprare il bambolotto Giochi Preziosi

(Di giovedì 5 ottobre 2023)delsarà disponibile presso tutti gli storee, presumibilmente, presso quelli del. Si tratta di uncon le sembianze di Victor Osimhen, goleador che, lo scorso anno, ha condotto ilalla vittoria dello scudetto in Serie A. Il giocattolo sarà disponibile a ottobre 2023 e, non ne dubitiamo, raccoglierà la sua schiera di fedelissimi fan e collezionisti che faranno di tutto di più per accaparrarsene uno. Il prezzo didelsi aggirerà intorno ai 70 euro e rappresenterà una vera e propria chicca da collezione per tutti i fan. Con indosso un completino da calcio che richiama quello dele il numero ...

Uno speciale Cicciobello Bomber dedicato a Victor Osimhen per i piccoli tifosi azzurri sarà in vendita a partire da questo mese ad un costo di 70 ...

Il celebre duo comico Pio e Amedeo si trova in questi giorni a Napoli per le quattro serate dedicate al loro spettacolo. I due hanno rilasciato ...

Dopo torte, uova di Pasqua, pizze e panini, Victor Osimhen diventa anche un giocattolo. È in arrivo infatti '', il bambolotto ispirato all'attaccante nigeriano con tanto di mascherina nera, maglietta azzurra del Napoli e capelli ricci biondi.Scrive Corsport: 'Il club, per tutelarsi, ne sta chiedendo il ritiro dal mercato. Non è da escludere un intervento legale'. Foto da Twitter. Uno specialededicato a Victor Osimhen per i piccoli tifosi azzurri sarà in vendita a partire da questo mese ad un costo di 70 euro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport : " L'...

Cicciobello Bomber, SSC Napoli pronta a tutelarsi: la posizione del club nei confronti di Giochi Preziosi CalcioNapoli24

Osimhen Cicciobello Bomber: ecco il bambolotto dedicato a Victor ilmattino.it

Il giornalista Peppe Iannicelli si è soffermato sui video pubblicati dal Napoli su TikTok relativi all'attaccante Victor Osimhen.Nella giornata di ieri è stato annunciato l’arrivo di un nuovo giocattolo della Giochi Preziosi: il Cicciobello Bomber, edizione calcistica del famoso bambolotto che ha sempre fatto felice tanti ...