Chiesa | “Il Milan? Gioca in Champions soltanto perché a noi è stata tolta”

Sosta per le nazionali ma lo sguardo dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi viaggia veloce verso il ritorno in campo previsto fra...

La seconda giornata di Champions League con le gare del mercoledì domina le Prime pagine dei quotidiani italiani e non in edicola oggi....

Ilè arrivato quinto e ora disputa la Champions solo perché a noi è stata tolta'. In questa stagione, però, stiamo vedendo un nuovo Federico, pienamente recuperato. 'Non voglio più ...Commenta per primo Lunghissima intervista concessa da Federicoa Tuttosport in cui parla a tutto tondo della sua stagione, della Juventus e dei progetti ... Ilè arrivato quinto e ora ...

Chiesa non ci sta: "Milan in Champions solo perché ci è stata tolta" CalcioMercato.it

Juventus, Chiesa: "Con Allegri vado d'accordo. Scudetto Vediamo a marzo..." - Sportmediaset Sport Mediaset

Chiesa ha anche parlato di un possibile passaggio in Premier League: " L'unica voce che ho sentito in estate, a essere sincero, è stata proprio quella del direttore Giuntoli. Abbiamo concordato come ...Federico Chiesa ha parlato della Juventus fuori dalla Champions nel corso di un’intervista. L’attaccante bianconero ha sottolineato come sia frustrante vedere in campo il Milan: “Rosico perché è ...